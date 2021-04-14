Malatya'da Covid-19'da 15 gün uyarısı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya'da vatandaşlar uyarılarak, 15 gün çok dikkatli olunması istendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından cep telefonlarına gönderilen ortak mesajda, “Kıymetli Hemşerilerimiz. Salgın bulaşma riski sağlığımızı ve hayatımızı tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Lütfen 15 gün çok dikkatli olalım. Evimizden dışarı çıkmayalım, misafir kabul etmeyelim” denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, 3- 9 Nisan tarihleri arasında yüz binde 504,0 rakamı ile yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya'da güvenlik kuvvetleri de 24 saat yaptıkları görevde, Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza kesiyor.

Her hafta artış görüldü

Malatya'da Covid-19 verilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmaya başlanmasından bugüne kadar olan vaka oranları şöyle oldu:

”8-14 Şubat: Yüz binde 40,92, 15-21 Şubat: Yüz binde 44,28,20-26 Şubat: Yüz binde 46,35, 27 Şubat -5 Mart: Yüz binde 53,22, 6-12 Mart: Yüz binde 92,66, 13-19 Mart: Yüz binde 140,52, 20- 26 Mart: Yüz binde 283,32, 27 Mart-2 Nisan: Yüz binde 373,87, 3- 9 Nisan: Yüz binde 504,0.”