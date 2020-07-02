Malatya'da Covid-19'da ciddi artış yaşanıyor

Dr. Recep Bentli, kentte korona virüs vakalarında günlük 20-30 vakayı gördüklerini belirterek “Salgındaki en riskli grup olan yaşlılarımızı korumak için lütfen kurallara daha fazla uyun” dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının ilk kez 15 Mart'ta göründüğü Malatya'da vaka sayıları yazında gelmesi ile iyice tırmanışa geçti. Mart ayında günde maksimum 5-6 vakanın belirlendiği kentte, şu sıralar günlük ortalama 20-30 yeni pozitif vaka ortaya çıkıyor. Bir ara vaka sayısını sıfıra düşüren Malatya'da, özellikle havaların ısınmasıyla dışarı çıkma oranının artması ve il dışından gelenlerin çoğalması vaka sayısının artmasındaki ön önemli faktörlerden.

Dr. Recep Bentli, korona virüslü vakalarda artışın yaşandığına dikkat çekerek, günlük 20 ila 30 vaka sayısını görür hale geldiklerini ifade etti. Seyahat dolaşımının başlamasıyla birlikte artışında yaşandığını ifade eden Bentli, “İlk zamanlar bu kadar çok değildi vaka sayısı. Günlük 5-6 maksimum 10'ları gördük. Şuanda 120'incü güne yaklaşıyoruz mücadelede. Hatta bu süreç içerisinde 8-10 güne kadar sıfır vaka gördüğümüz de oldu” dedi.

Ancak havaların ısınması ve iller arası seyahat yasağının da kalkması ile giderek artan bir günlük vaka sayılarının olduğunu ifade eden Bentli, “Artış da ciddi yükselme var. 20-30 vaka her gün görür hale geldik. İlk günlerdeki gibi yaşlı vatandaşlarda da değil de daha çok genç yaşlardaki vatandaşlarda pozitif oranına sıkça rastlamaya başladık” ifadelerine yer verdi.

Malatya'da hastaneye yatış oranında da düşüş olduğunu bununda genç hasta sayısının fazlalığından kaynaklandığını ifade eden Bentli, şuanda yoğun bakımda 2 pozitif vakalarının olduğunu da söyledi. 11 vatandaşın ise testlerinin negatif olduğunu ancak akciğer tomografisi sonuçlarına göre şüpheli durumda olarak yoğun bakımda tedavi altında olduğunu dile getiren Bentli, “Şuanda solunum cihazına bağlı entübe hastamız yok” dedi.

Şuandaki pozitif vakalara baktıklarında genellikle aynı evde 4-5 vakanın olduğunun da altını çizen Müdür Bentli, “İl duşundan yada dışarıdan biri geldiğinde evdekilere bulaştırmama gibi bir şey yok. Yaz aylarında her ne kadar zor olsa da maskelerimizi mutlaka takmalıyız ve mesafe kuralını sürdürmeliyiz” diye konuştu.

Hijyene mutlaka dikkat edilmesini belirten Bentli, özellikle evlerinde yaşlı bireyler bulunan kişilerin bu kurallara daha fazla dikkat etmesini de istedi. Korona virüs karşısında geliştirilen aşılara da değinen Bentli, takip ettikleri kadarıyla birçok ülkede aşıların insanlar üzerinde denenmeye başlandığını ancak bunun rahatlıkla kullanılma sürecinin ise bir yıldan aşağı olmayacağını dile getirdi.

Gençlere de seslenen Bentl, şunları söyledi:

"Genç kardeşlerim Korona virüs salgınında bana bir şey olmaz demeyin. Genç vatandaşlarımızın da hasta olduğunu ve hastanede yattığını görüyoruz. Salgındaki en riskli grup olan yaşlılarımızı korumak için lütfen kurallara daha fazla uyun. Anne, babalarınız ve tüm yaşlılarımızın sağlığı bize olduğu kadar sizlere de emanet. Yaşlılarımızı seviyor; sağlıklarını önemsiyoruz. Unutmayalım, maske, temizlik ve mesafe mücadelemizdeki üç altın kuralımız."