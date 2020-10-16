Malatya'da Covit -19 denetimi

Malatya'da Eylül ayı ortalarında düşüşe geçen yeni tip korona virüs vakaları bugünlerde tekrar artışa geçti.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve diğer yetkililer, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar arasında mesafenin korunması, maske kuralına riayet ederek alışveriş yapılması hususları göz önünde bulundurulurken, içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat dönemi hakkında esnaf ve vatandaşlara bilgi verildi.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Vali Aydın Baruş, “Şu anda hepimizin gördüğü gibi bugün hiç görmediğimiz kadar bir kalabalık var. Havalarında güzel olması nedeniyle vatandaşımız dışarıya çıkıyor alışveriş için. Ancak özellikle uyarmak istiyorum. Bu kadar kalabalık iyi değil. Çünkü maske takma koşuluna şartına hemen hemen tamamı ile uyulduğunu görüyoruz. Ancak maskenin yanında sosyal mesafe çok önemli. Kalabalıkların içerisine girmemek önemli. Hastalığın bulaşma açısından burada ciddi bir konu. İnsanların gruplar halinde dolaştığını görmek bizi üzüyor” şeklinde konuştu.

Rehavet konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Baruş, ”Şu anda rehavet zamanı değil, çünkü hastalık tehlikesine atlatamadık. İlimizde Eylül ayının ortalarında özellikle sıkıntılı bir sürece girmişti. O günden bugüne bir rahatlamamız oldu. Hastanelere başvuran pandemi polikliniklerine başvuran vatandaş sayısı bir azalma olmuştu. Ancak son birkaç gündür tekrar vaka sayısında bir hareketlenme görüyoruz. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de böyle bir artış söz konusu. Dolayısıyla biz rehavet içerisine girersek bu artışların önüne geçemeyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız alışverişi için rahat saatleri tercih etmeliler. Günüm öğle saatlerinde tercih etmemeli. Çünkü bu saatlerde caddeler çok kalabalık oluyor. Sosyal mesafeyi korumak mümkün olmuyor. İşi gücü olmayanlar lütfen evine dönsün. Bu kalabalıkları azaltmamız lazım. Yoksa önümüzdeki günler bizim için tekrar sıkıntılı bir sürece sokar” diye konuştu.