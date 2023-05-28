İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da Cumhurbaşkanlığı için oy kullanma işlemi sürüyor

Cumhurbaşkanlığı 2.

Tur seçimleri için Malatya'da bin 901 sandıkta 531 bin 110 seçmenin oy kullanma işlemi sabah 08. 00 itibariyle başladı.


tur seçimleri tüm yurtta olduğu gibi deprem bölgesi Malatya'da da sabah 08.00 itibariyle başladı. Kent genelinde bin 901 sandıkta oy verme işlemi sürerken, depremzedelerin kaldığı konteyner kentlerde de oy verme işlemleri başladı. İnönü Üniversitesi karşısında yer alan Teknokent Konteyner Kentinde de adreslerini buraya aldıran depremzede seçmenler oylarını kullanıyor.

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