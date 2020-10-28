Malatya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

yılı programı kutlamaları Malatya'nın ilçelerinde de Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Hekimhan ilçesinde kutlama

Hekimhan ilçesinde de, yılı programı Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başladı.

Çelenk sunma törenine, Hekimhan Kaymakamı Muhammet Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Er, kamu kurum ve kuruluşları, daire amirleri, partilerin başkanları ve yöneticileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile Atatürk Anıtındaki program tamamlandı.

Darende'de de Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 97 kuruluş yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Malatya'nın Darende İlçesinde de Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile tören başladı. Törene, ilçe kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkan Vekili Cuma Bayram, Cumhuriyet Savcısı Emre Kiremitçi, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Arguvan'daki kutlamalar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Malatya'nın Arguvan ilçesinde de Atatürk Anıtı7na çelenklerin sunulmasıyla başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk programı kapsamında İstiklal Marşı okundu ve göndere bayrak çekildi.

Arguvan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk programı kapsamında Nazım Hikmet meydanında bulunan Atatürk Anıtına ilçe Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk programına, Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe emniyet ve ilçe jandarma yetkilileri, parti başkanları, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.