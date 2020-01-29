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Malatya'da darp edilen şahıs ağır yaralandı

Malatya’da bir markette tartıştığı kişiler tarafından darp eden şahıs ağır yaralandı.

Malatya'da bir markette tartıştığı kişiler tarafından darp eden şahıs ağır yaralandı.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akpınar Meydanı'nda bulunan bir markette alışveriş yapan M.Ç. (44) ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.Ç. aldığı darbeler neticesinde ağır yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan M.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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