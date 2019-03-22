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Malatya'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Malatya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 20 Mart'ta gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

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