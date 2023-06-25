Malatya'da DEAŞ operasyonu

Malatya'da patlayıcı düzeneği eğitimi aldığı tespit edilen DEAŞ mensubu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu geçmiş dönemlerde Suriye Cerablus ve El-Bab bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde patlayıcı düzeneği eğitimi aldığı tespit edilen Suriye uyruklu bir şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.