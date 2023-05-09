Malatya'da demir yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu

Malatya'da kasasında tonlarca demir taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Deprem bölgesi Malatya'da enkazlardan toplandığı değerlendirilen tonlarca atıl durumdaki demirin kamyon kasasındaki tehlikeli sevkiyatı cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Malatya-Ankara karayolu üzerinde kasasından taşan demirlerle seyir halinde olan ve bir süre sonra gözden kaybolan kamyon, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.