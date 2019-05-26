Malatya'da depo yangını

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre; Doğanşehir ilçe merkezi eski sinema mevkiinde bir depoda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında depoda hasar meydana geldi.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.