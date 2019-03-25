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Malatya'da deprem anında yaşananlar güvenlik kameralarında

Malatya’da 4.

Malatya'da 4.5 büyüklüğündeki deprem sırasında bir iş yerinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında iş yeri çalışanlarının paniklemesi ve dışarıya koşmaları yer alıyor.


Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu. AFAD'dan alınan bilgilere göre Arguvan merkezli deprem çevre ile ve ilçelerde de hissedildi. Depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı. Deprem sırasında bir iş yerinde yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında iş yeri çalışanları ve müşterilerin paniklemesi ve dışarıya koşmaları yer alıyor.


Öte yandan, Malatya'da geçtiğimiz günlerde de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

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