Malatya'da deprem konutları hızla yükseliyor

Malatya'da deprem sonrası temelleri atılan deprem konutlarının inşaatı hızla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yıl sonuna kalmadan teslim edileceğini açıkladığı deprem konutları hızla yükseliyor.

Asrın felaketinde yıkılan illerden biri olan Malatya'da depremin hemen ardından kalıcı konutların yapımına hızla başlanıldı. Kent genelinde deprem sonrası ilk etapta temelleri atılan 14 bin konut, 7 bin 131 köy evi ve 679 ahırın yapımı sürüyor. Toplamda 70 bini konut, 25 bin 300 köy evi olmak üzere toplam 95 bin 300 afet konutunun yapılacağı Malatya'da, TOKİ tarafından inşaatlar büyük bir titizlikle sürüyor.

Deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, daha planlı, daha güzel bir yer haline getirmek için atılan adımların ilk etabında ise önümüzdeki Ekim ve Kasım aylarında kalıcı konutların teslimi planlanıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşen törende Battalgazi'de 2 bin 480 konut, Doğanşehir'de 952 konut ve 161 köy evi, Yeşilyurt'ta 2 bin 722 konut, Yazıhan'da 157 konut ile Akçadağ'da 228 köy evinin temelleri atıldı.

Yeşilyurt İkizce Mahallesinde toplamda 6 bin 458 konutun ihalesini yapılırken bölgedeki ilk blokların tamamının betonarme işlemleri tamamlandı. İkizce bölgesindeki evlerin 20 Aralık 20232'e kadar hak sahiplerine teslim edileceği belirtilirken Yazıhan ilçesinde ise 157 konutun inşasına başlanıldı.

Yine Hekimhan ilçesinde 553 konutun da yapım ihalesinin tamamlandığı, Kuluncak ilçesinde ise ihale süresinin tamamlanması ile inşaatın başlayacağı öğrenildi.

Kalıcı konutların yapıldığı bir başka bölge ise Battalgazi ilçesindeki Gelinciktepe mevkii. Burada da inşası süren 599 konutluk 17 blokun temel demiri bağlandı ve betonları döküldü. Konutlarda 3 blokun ise tünel kalıp imalatının devam ettiği belirtildi.

İlçede bir başka konut noktası da Çamurlu Mahallesi'nde. Burada da ilk etapta 33 bloktan oluşacak 681 konutun inşası hızla yükseliyor.

Malatya'daki deprem konutlarının yapım süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi, Malatya Valiliği ve belediyeler tarafından yakından takip ediliyor.