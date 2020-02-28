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Malatya'da deprem olacağı söylentilerine karşı soğukkanlılık çağrısı

Deprem olacağı yönündeki paylaşımlar nedeniyle vatandaşların geceyi sokakta geçirdiği Malatya’da yetkililer, söylentilerin asılsız olduğunu belirterek herkese soğukkanlı davranmaları için çağrıda bulunduMalatya’da 8 şiddetinde deprem olacağı yönündeki paylaşım ve söylentiler üzerine vatandaşların sokaklara döküldüğü Malatya’da açıklama yapan AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, soğukkanlı olunması çağrısında bulundu.

Deprem olacağı yönündeki paylaşımlar nedeniyle vatandaşların geceyi sokakta geçirdiği Malatya'da yetkililer, söylentilerin asılsız olduğunu belirterek herkese soğukkanlı davranmaları için çağrıda bulundu


Malatya'da 8 şiddetinde deprem olacağı yönündeki paylaşım ve söylentiler üzerine vatandaşların sokaklara döküldüğü Malatya'da açıklama yapan AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, soğukkanlı olunması çağrısında bulundu. Herkesin sükunetini muhafaza ederek soğukkanlı davranması için çağrıda bulunan Türker, "Elazığ Sivrice depremi ve devam eden artçı sarsıntılarla ilimizin etkilenmesini fırsat bilen bazı provokatörlerin, bilimsel açıdan önceden bilinmesi mümkün olmayan gün ve saatlerde, belli şiddette deprem olacağını söyleyerek halkımızı, yurt ve pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz dışarıda kalmaya davet eden açıklamaların bu önemli günlerde manidar olduğunu hatırlatır, herkesin sükuneti muhafaza edip aklı kullanarak soğukkanlı davranmaya özen gösterilmesine davet ediyorum” diye konuştu.

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