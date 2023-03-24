Malatya'da deprem sonrası prefabrik evlere ilgi arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden olan Malatya'da depremden sonra konteyner evlere talep arttı. İmalatçılar ise deprem öncesi ortalama 25 bin ile 90 bin TL arasında değişen konteyner evlerin fiyatlarının deprem sonrası yüzde 40-50 arasında arttığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu ve ağır yıkımların olduğu illerden olan Malatya'da depremden sonra konteyner evlere ilgi arttı. Malatya'da konteyner ev ve prefabrik yapı üreticileri ise talep yoğunluğu nedeniyle ham madde sağlamadaki sorunlar, malzeme ücretlerindeki artış ve işçilik maliyetleri nedeniyle konteyner fiyatlarının deprem öncesine göre arttığını ve siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi.

Konteyner ev ve prefabrik yapı üreticisi Mustafa Doğru, konteyner yapımının deprem öncesine göre on kat arttığını belirterek, siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi. Doğru, “Konteyner yoğunluğumuz eskiye oranla on katı arttı. Malzemede de yüzde 400 oranında şuanda artış var. 21 metrekare olan bir konteyner depremden önce yaklaşık 25 bin lirayken şuanda yaklaşık 90 bin TL civarında o da malzemeye yoğun talep olduğundan dolayı. Şuanda konteyner kente gitmek istemeyen vatandaşlar da kendilerine gelip buradan konteyner alıyorlar” dedi.

Doğru, “ Metrekaresi 4 bin TL civarında. Konteynerlerimiz izolasyonlu malzeme kullandığımızdan dolayı yazın serin tutar sıcağı keser, kışın da soğuğu keser. Şuanda Malatya'ya üretim oluyor. Dışarda da talep olursa satış yaparız. Taleplere yetişmede sıkıntı oluyor ama yine de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir tanesinin yapılışı 2 günde bitiyor” ifadelerine yer verdi.

Konteyner ev ve prefabrik üreticisi Özkan Özdemir de malzeme tedarikinde sıkıntı çekildiğini ifade ederek, “ Konteyner fiyatları depremden ilk bir hafta 10 gün güzeldi hiçbir değişiklik yoktu. Sonrasında fiyatlarda patladı. Depremin ilk 10 gününe kadar metrekaresi 280 lira olan ürün şuanda 400 lira, 280 liraya malzeme varken 400 liraya malzeme yok. Sıkıntılı bir süreç bu süreçte çok uzun sürecek” şeklinde konuştu.

“Depremden dolayı personellerimiz il dışında olduğu için yüzde 40 kapasite ile çalışabiliyoruz”

Depremden sonra prefabrik konteyner imalatındaki taleplere patlama yaşadıklarını belirten üretici Zafer İnce, “Yaklaşık 10 senedir bu sektördeyim. Prefabrik konteyner imalatı yapıyorum. Depremden öncede işlerimiz iyiydi ama depremden sonrada işlerimizde acayip bir şekilde artış var. Şuanda yetiştiremiyoruz. Vatandaş biran önce başını sokacak bir yer arıyor. Ama hava şartları buna el vermiyor. Yağmurdan dolayı işler yetişmiyor. Bir de personel sıkıntımız var. Personellerimizde şuanda il dışında olduğu için kapasitemizin yüzde 40 ile anca çalışabiliyoruz. Yine de kaldığımız yerden faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.

“İyi bir konteynerin yaklaşık 50 senelik ömrü var”

Depremden sonra daha önce konteyner işiyle uğraşmayan birçok kişinin sektörde atıldığını ve yapılan konteynerlerin kaliteli olmadığına da dikkat çeken İnce, “ Şuanda iyi bir konteynerin yaklaşık 50 senelik ömrü var. Ama bizim bu sektöre yıllarımızı vermemize rağmen Malatya'da kaldırım üstlerinde herkes konteynerce oldu. Bundan önce Malatya'da konteynercı çok fazla yoktu. Şimdi insanlar konteyner yapıyor tabanlarında sunta, çatısız konteyner, içinde soba yakamıyor, elektrik tesisatı yok” ifadelerini kullandı.

Konteyner alınırken dikkat edilecek hususlara da değinen İnce, “ Vatandaş konteyner alırken, aldığı firmaların bu işte tecrübesine bakacaklar. Tecrübesi var mı yok mu? Ama hiçbir tecrübesi olmayan firmalar şuanda parayı görüp konteynerci oldular. Bundan 5-6 ay sonra Malatya'da bir konteyner çöplüğü olacak” diye konuştu.