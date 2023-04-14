Malatya'da deprem sonrasında çarklar dönmeye başladı

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalarında üretim yeniden başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalarda üretim yeniden başladı. Depremle birlikte bir süreliğine üretime ara verilen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalarda Şubat ayının son haftasında yüzde 20 kapasite başlayan üretim bugünlerde yüzde 70'e çıktı.

“Malatya'mızda çarklar dönmeye başladı”

Özellikle inşaat sektöründe ciddi bir canlanmanın yaşandığını kaydeden 2. OSB Başkan Vekili aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim kurulu üyesi Mahmut Boyraz, "6 Şubat bizim için büyük bir yıkım oluşturdu tabi bu durum da sanayi ve ticaretimizde ciddi şekilde etkilendi. Sanayi bölgelerimizdeki fabrikalar depremde fazla etkilenmediğinden dolayı fabrikalarımızı depremzede vatandaşlarımızın barınması için açmıştık. 500'e yakın fabrika da vatandaşlar misafir edilerek konaklama ve ihtiyaçları giderildi. 20 Şubat itibariyle tüm fabrikalarımızda yüzde 20 ila 30 arasında üretime başlandı. İlk günlerde yüzde 20 ila 30 aralığında olan üretim kapasitesi bugünlerde yüzde 70 seviyesine ulaştı. Malatya'mızda ekonominin çarkları dönmeye başladı kentimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Deprem bölgelerinde kalıcı konutların yapımına başlanması sanayimize ciddi bir şekilde katkı sunmaya başlarken, inşaat sektöründe önemli bir canlanma oldu. Konteyner kentlerin hayata geçirilmesinin yanı sıra kalıcı konutların tamamlanmasıyla kent dışına çıkan vatandaşlarımız dönecektir zamanla Malatya'nın ticareti daha canlı bir pozisyon alacaktır. İnşallah bu badireyi hep birlikte atlatacağız” dedi

“Devletimiz süreç içerisinde bizlere çok yardımcı oldu”

Depremde Malatya'nın büyük bir yıkım yaşadığına dikkat çeken iş insanı Hasan Ulutaş ise “Malatya'mızdaki iş insanları kenti terk etmeyerek deprem sonrası insanlarımıza yardımcı olmaya çalıştı. Belirli bir süre sonra ise işlerin döngüsü için üretime başladı. Çok şükür yavaş yavaş faaliyetler başlarken çarklar da dönmeye başladı bu da bizleri mutlu ediyor. Süreç içerisinde devletimiz bizlere çok yardımcı oldu bizlerinde sürece katkı vermemiz lazım. Buradan kent dışına çıkış yapan kalifiye personellerimiz sesleniyorum lütfen memleketimizde geri dönün. Zor bir süreç inanıyorum ki el birliğiyle daha iyi olacaktır" diye konuştu