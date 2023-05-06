Malatya'da deprem sürecinde 560 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

Malatya'da 6 Şubat depremleri sürecinde 560 bin kişiyi sağlık hizmeti verildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da 12 sağlık görevlisi de hayatını kaybetti.

Malatya'da depremlerin ilk anından itibaren bugüne kadar sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmadığını kaydeden Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, “ 6 Şubat depremlerinde sonra bütün sağlık tesislerimiz hizmete devam etti. Depremde etkilenen Doğanşehir ve Akçadağ Devlet hastanelerinde de hizmete devam ettik. Bu güne kadar 420 bin hastanelerimizde 140 binde birinci basamakta olmak üzere insanımıza hizmet verdik. Şuan da 75 Aile Sağlığı Merkezi'mizi tekrar il genelinde açtık. Konteyner ve çadır kentlerde sağlık hizmeti veriyoruz. Şuan da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz haricinde Akçadağ, Battalgazi, Yeşilyurt ile Darende devlet hastanelerimizde tadilat çalışmalarını bitirdik ve normal hizmetlerine başladı bu hastanelerimiz" dedi.

“12 sağlık çalışanımızı kaybettik”

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin son 10 yılda 25 milyon hastaya sağlık hizmeti sunduğunu belirten Berk,” Hastanemiz belli bir yıpranma sürecine girmişti, depremle beraber detaylı bir proje hazırladık. Hazırlanan proje ile hastanemizi daha lüks hale getireceğiz. Her şeyini gözden geçiyoruz. Aynı zamanda sağlık hizmetlerimizde devam ediyor. Deprem sürecinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Üç ambulansımız enkaz altında kaldı 12 sağlık çalışanımızda şehit verdik” diye konuştu