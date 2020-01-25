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Malatya'da depremde hasar gören evler boşaltılıyor

Elazığ’daki depremin ardından Malatya’da hasar gören binalar boşaltılıyor.

Elazığ'daki depremin ardından Malatya'da hasar gören binalar boşaltılıyor.


Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem sonrası Malatya'da hasar çalışmaları başladı. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde hasar çalışması yaptı.


Birçok evde çatlak oluştuğu öğrenilirken, Üçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan 2 binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.


Yetkililer hasarlı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

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