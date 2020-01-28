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Malatya'da depremden zarar gören ev ve iş yerleri tahliye ediliyor

MALATYA (İHA) – Elazığ’daki 6.

MALATYA (İHA) – Elazığ'daki 6.8'lik depremden etkilenen Malatya'da hasar tespit çalışmaları sürerken, depremde ağır hasar gördüğü belirlenen ev ve iş yerleri tahliye ediliyor.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem sonrası Malatya'da başlanan hasar tespit çalışmaları sürerken, depremde ağır hasar gördüğü belirlenen ev ve iş yerleri tahliye ediliyor.


Fuzuli Caddesi'nde ağır hasarlı olduğu yetkililerce belirlenen 3 iş hanında akşam saatlerinde başlayan tahliye işlemlerinde bir çok ev ve onlarca iş yeri tahliye edildi.


Tahliye işlemleri esnasında esnafları ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Fuzuli Caddemizde, depremde zarar gören binalardan dolayı bir tahliye işlemi söz konusu. Bizim esnafımız adına istediğimiz şu; depremden zarar gören binalar boşaltılsın, esnafımızda boşaltma aşamasın da gereğini yapsın ama bir yöntem gösterilmesi lazım. Esnaf nereye gidecek, borçlarını nasıl ödeyecek, bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek bu belirsizlik biran evvel ortadan kaldırılmalı. Öte yandan, Malatya'nın afet bölgesi kapsamına alınmasını istiyoruz" diye konuştu

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