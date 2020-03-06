İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da depremin yaraları sarılıyor

Sivrice merkezli Elazığ depreminde 4 kişinin öldüğü, 5 bine yakın evin ağır hasar gördüğü Malatya’da geçici konteynerlerin kurulumu sürüyor.

Sivrice merkezli Elazığ depreminde 4 kişinin öldüğü, 5 bine yakın evin ağır hasar gördüğü Malatya'da geçici konteynerlerin kurulumu sürüyor. Battalgazi ilçesinde 25 konteynerin montajı tamamlanarak, depremzedelerin kullanımına sunuldu.


24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hasar tespitlerinin büyük oranda bitmek üzere olduğu kentte evleri ağır hasar gören vatandaşlar için geçici konteynerlerin de kurulumları sürüyor.


Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesi'nde 25 konteynerin kurulumu tamamlanarak depremzedelerin kullanımına sunuldu. Artçı depremlerin devam ettiği bölgede vatandaşlar hasarlı evlerine giremezken, kendilerine tahsis edilen konteyner evlerde barınmaya başlayacak. Depremzedelerin tek isteği ise bir an önce kendileri için yapılacak olan kalıcı konutların teslim edilmesi. Deprem sonrası yapılan yardımlardan dolayı herkese teşekkür eden depremzedeler, 6,8'lik büyük depremin travmasını halen atlamadıklarını söyledi. Evi az hasarlı olan bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçesinde kurdukları çadırlarda yaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.