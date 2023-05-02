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Malatya'da depremzede çocuklara yönelik tiyatro oyunu

Malatya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği’ tarafından depremzede çocuklara yönelik tiyatro oyunu sergilendi.

Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği' tarafından depremzede çocuklara yönelik tiyatro oyunu sergilendi.


Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği' tarafından yürütülen “Müjde Tiyatro Kapıma Geldi” projesi çerçevesinde depremzede çocuklara yönelik olarak çeşitli tiyatro oyunları sergileniyor.


Atölye etkinlikleri, tiyatro gösterimi, Karagöz gösterisi, TRT lisanslı tiyatro gösterimi, kukla gösterisinin yanı sıra müzik ve söyleşilerin de yer alacağı programlar üç gün sürecek.

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