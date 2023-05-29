Malatya'da depremzedelere içme suyu faturasında kolaylık

MASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, MASKİ'ye ait tüm içme suyu depolarında hijyen ve temizlik çalışmalarının tamamlandığını, vatandaşların da kendilerine ait bireysel su depolarını temizlemesini istedi.

10 Mayıs'ta gerçekleşen Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile birlikte 6 Şubat- 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tüketilen su bedelinde ton başına çevre temizlik vergisi hariç 1 kuruş olarak belirlendiği belirtildi. Karar doğrultusunda yaklaşık 4 aylık süreçte tüketilen toplam su miktarı kademe ve hat bakım bedeli uygulanmadan ton başına 1 kuruş olarak faturalara yansıtılacağı açıklandı.

Bireysel depoların temizlenmesi

Açıklamada ayrıca içme suyu depolarının da temizlik ve hijyen çalışmalarını tamamlandığı belirtilerek, “Hemşerilerimizin bireysel su depoları temizleme çalışmalarını yapmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.