Malatya'da devam eden yatırımlar masaya yatırıldı

Kentteki yatırımların masaya yatırıldığı İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Hulusi Şahin, 684 yatırımdan bu yıl 138'nin tamamlandığını 289 projenin ise devam ettiğini söyledi.

Malatya 2022 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kentteki yatırımların genel olarak masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya'da 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde toplam 684 projenin uygulandığını belirterek, bunların 496'ısın genel ve özel bütçeli kuruluşlara ait olduğunu söyledi.

Belediyeler tarafından yürütülen yatırım projesi sayısının 188 olduğunu da kaydeden Şahin, Genel ve özel bütçeli yatırımcı kuruluşların yatırımlarının toplam tutarının ise 12 milyar 19 milyon 527 bin TL olduğunu belirtti. Bu projelere 2022 yılındaki ödeneğin 1 milyar 936 milyon 595 bin TL olduğunu de belirten Vali Şahin, projelerin nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 44 olduğunu ifade etti.

Yine mahalli idarelerin de 2022 yılı yatırımlarının toplam proje tutarının 5 milyar 155 milyon 676 bin TL olduğunu belirten Şahin, 2022 yılı ödeneği 4 milyar 531 milyon 974 bin TL olan projelerin 1 milyar 168 milyon 532 bin TL harcama ile yüzde 26 nakdi gerçekleşme oranına sahip olduğunu açıkladı.

Kentteki tüm yatırımlar olan 684 projenin 17 milyar 175 milyon 203 bin TL olarak açıklandığını da belirten Vali Şahin, 2022 yılı ödeneği 6 milyar 468 milyon 570 bin TL olan projelerin bu yılki harcamasının ise 2 milyar 17 milyon 966 bin TL olduğunu söyledi.

Projelerin içeriği hakkında da konuşan Şahin, “Toplam kamu yatırım projelerimizin sektörlere göre dağılımına baktığımız zaman diğer kamu hizmetleri sektöründe 164 projemiz ilk sırada yer almakta. Bunu sırasıyla eğitim sektöründe 151, tarım sektöründe 90, enerji sektöründe 88, ulaştırma sektöründe 84, konut sektöründe 47, sağlık sektöründe 21, kültür- turizm sektöründe 20, imalat sektöründe 17 ve madencilik sektöründe ise 2 proje takip etmektedir. 2022 yılında genel olarak projelerimizin 138 adedi tamamlanmış 289 adedi ise devam etmektedir. Yine projelerin 177 adedi ihale aşamasındayken 30 adedi ise tasfiye edilmiş ve 50 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamamıştır” diye konuştu.

Vali Şahin'in konuşmalarının ardından kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri sırayla söz alarak devam eden yatırımları hakkında detaylı bilgiler sundular.