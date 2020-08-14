İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.


Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Esenbey Mahallesi Polatuşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kayısı bahçesine çalışmaya giden Hamit Çiftdemir (63) dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucunda altında kalarak ağır yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftdemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.