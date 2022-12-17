İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Malatya’da kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Malatya'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.



Kaza, 16.00 sıralarında Kale ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, M.K. (53) idaresindeki 44 AE 997 plakalı kereste yüklü traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yaralı M.K.'nın Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.