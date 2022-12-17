Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Malatya'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında Kale ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, M.K. (53) idaresindeki 44 AE 997 plakalı kereste yüklü traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.K.'nın Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceme başlatıldı.