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Malatya'da doktorlara ölüm bildirim sistemi anlatıldı

Malatya’da doktorlara, "Adli Tıp Uygulamaları ve Ölüm Bildirim Sistemi" konusunda Hizmet İçi Eğitim düzenlendi.

Malatya'da doktorlara, "Adli Tıp Uygulamaları ve Ölüm Bildirim Sistemi" konusunda Hizmet İçi Eğitim düzenlendi.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi ev sahipliğinde, Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimlerine yönelik “Adli Tıp Uygulamaları ve Ölüm Bildirim Sistemi” konusunda Hizmet İçi Eğitim düzenlenerek, adli olaylar konusundaki ölümlerin bildirimi konusunda eğitim verildi. Halk Sağlığı Başkanlığı Ek Hizmet Binası salonunda düzenlenen hizmet içi eğitimine, İnönü Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığından Adli Tıp Uzmanı Dr. İsmail Altın ve Uzm. Dr. Ahmet Sedat Dündar'ın konuşmacı olarak katıldı.


Hizmet içi eğitimine 80 doktor katıldı.

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