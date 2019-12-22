Malatya'da d?ner b??akl? mu?tal? kavga: 2 yaral?

Malatya'da iki ki?i aras?nda ya?anan d?ner b??akl?, mu?tal? kavgada 2 ki?i yaraland?.

Edinilen bilgilere g?re; K??la Caddesi ?zerinde hen?z bilenmeyen bir nedenden dolay?, B.Y. (32) ile B.K. (23) aras?nda kavga ??kt?.

Kavga da B.K. taraf?ndan mu?ta ile yaralanan B.Y. ?evrede bulunan bir lokantada ald??? d?ner b??a?? ile olay yerine d?nerek B.K.'y? yaralad?.

?hbar ?zerine olay yerine polis ve sa?l?k ekipleri sevk edilirken yarl?lardan B.Y. Turgut ?zal T?p Fak?ltesine di?er yaral? B.K. ise Malatya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?.

Olayla ilgili ba?lat?lan inceleme s?r?yor.