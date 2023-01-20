İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da dron ile tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde kırsalında jandarma ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda 35 kaçak göçmen yakalandı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde kırsalında jandarma ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda 35 kaçak göçmen yakalandı.


Malatya il Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Arapgir - Arguvan karayolu üzerinde bir minibüsün içerisinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri drone ile yerleri tespit edilen 3'ü Afganistan, 32'si Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı.


Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.

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