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Malatya'da drone kursu verildi

Malatya’da drone eğitimi kursu verildi.

Malatya'da drone eğitimi kursu verildi.


Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz, kursta 2 gün süren drone eğitimi verildiğini söyledi. Kurs için bir şirket ile anlaştıklarını belirten Yavuz, "Yoğun katılım ile kurs eğitimi gerçekleştirdik. İki gün süren kursta başarılı olan kişiler İHA sistem operatörü eğitimi himayesinde verilen drone eğitim lisans belgesine sahip oldular. Bu belgeyi alan bireyler istediği yerde ilgili makamların izni ile görev yapabilecekler. Günümüz teknolojisi drone kursu ile hem ticari hem farklı şekillerde cihazı kullanabilecekler. Aldıkları bu belgeler ve lisanslar çok önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

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