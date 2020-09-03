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Malatya'da düğün kısıtlama kararına tepki

Malatya’da düğün organizasyonlarına bazı kısıtlamalar getiren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının kendilerini olumsuz etkileyeceğini belirten düğün müzisyenleri, Soykan Parkı’nda toplanarak duruma tepki gösterdi.

Malatya'da düğün organizasyonlarına bazı kısıtlamalar getiren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının kendilerini olumsuz etkileyeceğini belirten düğün müzisyenleri, Soykan Parkı'nda toplanarak duruma tepki gösterdi.


Malatya'da son dönemde vaka sayılarında yaşanan artışının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düğünlere ilişkin kısıtlamalar artırılarak, yasaklar getirildi. Alınan karar doğrultusunda sokak, köy düğünleri, sünnet düğünü, nişan, kına etkinlikleri yasaklanırken, salonlarda yapılacak olan ve süresi 1 saate indirilen nikah törenleri ile düğünlerde paket su servisi dışında herşey yasaklandı.


Kararın sektörü olumsuz yönde etkileyeceğini belirten bir grup düğün müzisyeni, valilik önüne giderek Vali Aydın Baruş ile görüşmek istedi. Yetkililerin devreye girmesinin ardından Soykan Parkı'nda toplanan grup, burada yaptıkları basın açıklamasında tek amaçlarının yetkililerle görüşerek yardım talebinde bulunmak olduğunu söylediler. Düğün müzisyenleri daha sonra polisle görüşerek olay yerinden ayrıldı.

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