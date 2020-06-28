İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da düğün salonları 1 Temmuz'a hazır

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da bir süredir kapalı olan düğün salonları, normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmete açılacak olması nedeniyle gerekli hazırlıkları tamamlayarak hazır hale geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Malatya'da da bir süredir kapalı olan düğün salonları, normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmete açılacak olması nedeniyle gerekli hazırlıkları tamamlayarak hazır hale geldi.


1 Temmuz itibariyle Malatya genelinde hizmete başlayacak olan düğün salonları için alınacak tedbirler açıklanırken, düğün salonlarında sürelerin kısa tutulması ve mümkün olduğunca açık havada yapılması şartı düğünler yapılmaya başlanılacak. Düğün salonlarının girişlerinde dezenfektan olması, katılacak tüm misafirlerin ateş ölçümü yapılması ve maske kullanması şartı ile 3 gün sonra açılacak düğün salonlarında gelin ve damat harici katılan misafirlerin oynaması ise yasaklandı.


Malatya'da düğün salonu işletmecisi Yunus Bayındır, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle birçok kısıtlamanın yaşandığını belirterek, 1 Temmuz itibariyle Türkiye'de de normalleşme süreci ile birlikte düğün salonları başta olmak üzere bazı tesislerin kontrollü olarak açılacağını söyledi.


Kurallara uyulması şartı ile düğün salonlarının da açılacağını belirten Bayındır, “Gerekli tüm tedbirler alındı. Girişlerde dezenfektanlar yerleştirildi. Masalar sosyal mesafe kurallarına uygun ayarlandı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak” dedi.


Düğün salonlarının Mart itibariyle yoğun bir sürece girecekken virüsün çıktığını ve bu nedenle salonların kapandığını belirten Bayındır, “Tüm düğünler ertelenmek zorunda kaldı. Şimdi 1 Temmuz itibariyle ertelenen düğünlerimizi yapacağız. Ancak halen insanlarda bir korku var. Bir de eğlence olmayacak olması nedeniyle de düğünlerimizin yüzde 50'i ertelenmiş durumda. Sadece mevlit yapılacak, oynamasız düğünlerimizi yapacağız. Maske ve sağlık kurallarına uyulduktan sonra düğünler yapabilir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.