Malatya'da düğünler korona tedbirleri ile başladı

Malatya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen düğünler, 1 Temmuz itibariyle alınan bazı önlemler ile birlikte başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen düğün törenleri, yaklaşık 4 ay aradan sonra yeniden yapılmaya başlandı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulan düğün törenine katılan misafirler salona ateşleri ölçülerek alınırken, düğünde ise tedbirler kapsamında davetlilerin oynamasına izin verilmedi. Gelin ve damadın alkışlarla salona gelmesinin ardından başlayan düğünde, takılar ise zarflara konularak sandığa bırakıldı.

Virüs nedeniyle Malatya'da bu yıl eğlenceli düğünlerin büyük oranda ertelendiği öğrenilirken, yapılacak düğünlerin ise genellikle eğlencesiz olacağı belirtildi.