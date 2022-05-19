İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da duvar çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da eski bir binanın demirlerini sökmeye çalışan hurdacılar, çöken duvarın altında kaldı.

Malatya'da eski bir binanın demirlerini sökmeye çalışan hurdacılar, çöken duvarın altında kaldı. Hurdacılardan biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya'da akşam saatlerinde metruk ve eski bir binanın demirlerini sökmeye çalışan hurdacılar, bir anda çöken binanın tavan ve yan duvarının altında kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda hurdacılardan biri hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralanan diğer hurdacı ise hastaneye sevk edildi.


Olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alınırken, arama ve kurtarma ekipleri ise enkaz altında başka kimsenin bulunmadığını belirledi.

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