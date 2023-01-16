Malatya'da DYK sınavında 285 öğrenci ter döktü

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılan öğrencilerin iştirak ettiği DYK sınavına Malatya'daki 20 okulda 285 öğrenci katılım sağladı.

Malatya'da da DYK izleme sınavı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl bir ilki gerçekleştirerek, DYK sınavlarını dijital ortama taşıdı. DYK ortak sınavı, öğrencilere bireyselleşmiş eğitim, öğretmenlere ise öğrencilerini izleme imkanı sunmak amacıyla gerçekleştirildi. DYK sınavı, Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) üzerinden 6 saat sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örnekleme seçilen Malatya'daki 20 okulda 285 öğrencinin katılım sağladığı DYK sınavında öğrenciler son durumlarını görme fırsatı yakaladı.