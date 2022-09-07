Malatya'da eğitim görecek bütün öğrenciler yurtlara yerleştirildi

GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu' nun, yüzde 80'lik rekor bir karşılama ile açıkladığı, KYK Yurt 1. faz yerleştirme sonuçlarına göre Malatya'da eğitim görecek tüm öğrenciler yurtlara yerleştirildi.

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Bakanımızın açıklamalarında da belirttiği üzere 1. faz yerleştirme sonuçlarında ülkemizde rekor bir karşılamaya imza attık. Bu sonuçlara göre ilimizde eğitim görecek hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayıp, hepsi yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Buradan ilimize gelip eğitim görecek olan ve yurtlarımızda misafir edeceğimiz tüm öğrenci kardeşlerimize, ilimize ve yuvanıza hoş geldiniz diliyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.