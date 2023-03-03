Malatya'da eğitim kaldığı yerden devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Van Valiliği koordinasyonunda yaraların sarılması için çalışmalar her alanda hızla devam ediyor.

Depremden hemen sonra Malatya için seferberlik ilan edilen Van'da; gerek ekipman, gerek personel ve yardımlar kısa sürede depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırıldı. Hayatın normale dönmesi için birçok alanda çalışma yapılırken, eğitimin de kaldığı yerden devam etmesi için gönüllü öğretmenler devreye girdi. Van'dan gelen öğretmenler, Beydağı geçici barınma merkezindeki eğitim merkezinde anaokulu ve ilkokul seviyesindeki 150 öğrenciye eğitim veriyor.

Öğrenciler ve veliler okulun açılmasından dolayı memnuniyetini dile getirirken, öğretmenler ise öğrencilerin deprem psikolojisinden kurtulmaları için eğitimin çok önemli olduğunu söyledi.

Van Valisi Ozan Balcı da eğitim merkezini ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet etti. Öğretmenlerden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Balcı, kolaylıklar diledi.