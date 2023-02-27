Malatya'da ekiplerin akşam karanlığında çalışması havadan görüntülendi

Malatya'da bugün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin akşam karanlığında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD. Malatya'da meydana gelen depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını belirtirken. 29 binanın da yıkıldığını açıkladı. Yıkılan binalardan Malatya merkezde Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan 7 katlı Çeçen Apartmanı'nda ekiplerin akşam karanlığında çalışması dron ile görüntülendi.