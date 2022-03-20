İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da ekmeğe 9 ayda 3 kez zam yapıldı

Malatya’da 2.

Malatya'da 2.5 TL'ye satılan ve tırnaklı yada pide olarak da bilinen ekmeğe son 9 ayda 3 kez zam yapıldı. Geçen yıl Haziran ayına kadar 1.5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatı 3 TL'ye çıktı.


Maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL'ye satılan ekmeğin gramajı sabit tutularak, 21 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 TL'ye satılacak. Son zamla birlikte Geçen yıl Haziran ayına kadar 1.5 TL'ye satılan ekmek, 9 ayda üçüncü kez yapılan zammın ardın 3 TL'ye satılacak


11 Haziran 2021'de 200 gram ekmek 2 TL'ye, 22 Kasım 2021'de 200 gram ekmek 2,5 TL'ye çıkarılmıştı.

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