Malatya'da Emanet Çarşısı kuruluyor

Çarşıda hayır sahiplerinin giysi, ayakkabı gibi bağışları ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak.

İpek Caddesi üzerinde bulunan Kernek Külliyesinin alt katına yapılmakta olan Emanet Çarşısı, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yapım çalışmaları kapsamında 875 metrekarelik alan düzenlenecek. Fen İşleri Daire Başkanı Fuat Bayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Emanet Çarşısı'nın yapım çalışmalarına başladıklarını belitti.

Kent olarak hayır işlerine her zaman önem verdiklerini ifade eden Bayhan, "Büyükşehir Belediyemizin hayır işlerine verdiği öneme binaen vatandaşların faydasına olacak şekilde Kernek Külliyesinin altını Emanet Çarşısı olarak düzenlemeye başladık. Fen işleri olarak 875 metrekare alan üzerinde, 400 metrekareyi fuaye sergi alanı olarak, 350 metrekareyi depo alanı, 125 metrekareyi de mutfak ve müştemilatı olarak dizayn ediyoruz. Yaklaşık 500 bin liralık harcama yapıyoruz. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Emanet Çarşısında veren el ile alan eli buluşturacağız. Vatandaşlarımızın yapmış oldukları hayırları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sunacağız" dedi.

Bayhan, kısa sürede Emanet Çarşısı'nın faaliyete gireceğini söyleyerek hayırsever vatandaşların çarşıya ilgilerini beklediklerini ifade etti.