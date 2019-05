Malatya'da enerji bilinçlendirme seferberliği

Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen bilinçlendirme seferberliği kapsamında gerçekleyen Anadolu Buluşmaları'nın 11.si Malatya'da yapıldı.

Medya mensupları ve kanaat önderlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, ısı yalıtımının enerji tasarrufuna ve verimliliğe etkisine vurgu yapılırken, doğru malzeme seçimi ve doğru yalıtım uygulamasına da dikkat çekildi. Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, “Binalarda kullanılan her malzemenin bir yalıtım değeri vardır. Ancak düşük yalıtım değerine sahip malzemelerle doğru yalıtım yapılabilmesi mümkün değildir. Yanlış malzemeyle doğru yalıtım yapılamaz, merdiven altı üretilen malzemelerle tasarruf olmaz ancak doğru tasarruf doğru yalıtım uygulamasıyla olur. Türkiye'de enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik, kamuoyu tarafından her geçen gün artarak destekçi buluyor. Tüketicinin bütçesinden harcanan miktarın büyük bir kısmı, ısıtılamayan ya da soğutulamayan evlerde uçup gidiyor. Yapılarda en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olmayan binalarda oluşuyor. Üretilen toplam enerjinin, yaklaşık yüzde 37'si binalarda, binalarda kullanılan enerjinin yüzde 80'e yakını ısıtma soğutma, bunun da yüzde 50'ye yakını ısı yalıtımıyla tasarruf edilebilir. Isı yalıtımı yapılan bina sahiplerini, faturalarında yüzde 50'ye varan tasarruf elde edebiliyor. Ürettiğimiz enerjinin büyük bir kısmını yaşadığımız evlerde farkına dahi varmadan tüketiyoruz. Yapılardaki enerji kaçağı tüketicinin cebini etkilerken, aynı zamanda dünyamızı da olumsuz etkiliyor. Buna karşın, enerji tasarrufu konusunda, içinde yaşadığımız dünya için atılması gereken her adımı deyim yerindeyse pahalı olarak nitelendirip, topluma zararlı olan ucuz çözümlere ya da alışkanlıklara ilgi gösteriyoruz. Ancak ucuz diye yapılan uygulamaların kısa ömürlü olması ve kalitesiz olması yapılan maliyetlerin daha artmasına yol açıyor” şeklinde konuştu.

Isı yalıtımının hem doğayı hem de cebi koruyacak faydalarının yanı sıra nasıl yapılması gerektiği ile ilgili de detayların paylaşıldığı Malatya buluşmasında, uzmanlar tarafından konuya ilişkin yapılan araştırmalar aktarıldı. Isı yalıtımının yapılarda önemli bir sistem bileşeni olduğunu belirten uzmanlar, yalıtım için kullanılacak çözümlerin tek bir elden, yani “paket sistem olarak” temin edilmesinin tüketiciyi de koruduğunu vurguladı. Uzmanlar, ısı yalıtım sistemlerinin birçok bileşenden oluşan “kompozit yapılar” olması dolayısıyla “Birbirinden farklı üretim hattından çıkmış ürünlerin” dış cepheye zarar verdiğine ve uyumsuzluklar oluşturduğuna dikkat çekti. Diğer yandan, uzmanlara göre “Farklı üretici ve markaların aynı cephede uygulanmaya çalışılmasından doğacak teknik sıkıntıların” yanı sıra uygulama sonrası müşteri destek hizmetinde de “muhatap bulamama” sorunuyla da karşı karşıya kalınabiliyor.