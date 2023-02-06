Malatya'da enkaz altındaki yaralılara ulaşılmaya çalışılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı. Çok sayıda ölü ile yaralının bulunduğu kentte ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ilde hissedilen ve can kayıplarının yanı sıra büyük hasara neden olan depremde Malatya'da da çok sayıda bina yıkıldı. İlk belirmelere göre 25'in üzerinde kişi hayatını kaybederken, 500'ün üzerinde yaralının olduğu öğrenildi.

Kent merkezinde yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken ,çevre illerden kente çok sayıda ekibin sevk edildiği bildirildi.