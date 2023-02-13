İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından Malatya’da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından Malatya'da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.


Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Malatya'nın başta Battalgazi ilçesi olmak üzere birçok bölgesinde binalar yıkılırken ekipler enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için ilk günden itibaren çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler tarafından yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmasının bitmesinin ardından iş makineleri yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. O anlar ise dron ile havadan görüntülendi.

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