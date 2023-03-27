Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Asrın felaketinde ağır hasar alan Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Toplam bin 251 enkazın kaldırıldığı kentte devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken, 134 binin üzerinde bağımsız bölümün hasar gördüğü öğrenildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da hayatın normalleşmesi adına çalışmalar sürüyor. Çifte depremde kent genelindeki 44 binin üzerindeki bina yıkıldı ve ağır hasar aldı. Toplamda 135 bin 385 bağımsız bölümün depremden büyük ölçüde etkilendiği Malatya'da, enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

Malatya Valiliğinden yapılan son açıklamaya göre şu ana kadar bin 251 enkaz kaldırılırken, kent merkezindeki çalışmalar havadan görüntülendi. İş makinelerinin hummalı bir çalışma sürdürdüğü kent merkezinde, acil yıkılacak binalarında yıkılması ile enkaz sayısı da her geçen gün artıyor.

Çevre güvenliğinin de alındığı yıkımlarda molozlar, hafriyat kamyonları ile belirlenen alanlara götürülüyor.