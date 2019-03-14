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Malatya'da Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin Temeli Atılacak

Malatya’da inşaatına başlanacak olan Erman Ilıcak Fen Lisesi’nin temel atma töreni Milli Eğitim Bakanı ve Ziya Selçuk’un katılımıyla yapılacak.

Malatya'da inşaatına başlanacak olan Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin temel atma töreni Milli Eğitim Bakanı ve Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılacak.


Geçtiğimiz günlerde Rönesans Eğitim Vakfı ile Malatya Valiliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin temeli 17 Mart 2019 Pazar günü saat 14:30'da Yakınca Mahallesinde atılacak. Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek temel atma törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Malatya protokolünün de katılacağı belirtildi.


Fen lisesi inşaatının 2020 yılında tamamlanarak eğitim ve öğretime başlaması planlanıyor.

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