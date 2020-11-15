Malatya'da eski damat kurşun yağdırdı

Malatya'da eski damat, kayınbiraderine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi yaralanırken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çevre Yolu Turgut Temelli Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşinden ayrıldığı ileri sürülen İ.E., kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi İ.H.'ye pompalı tüfekle 4 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda her iki bacağına da çok sayıda saçma isabet eden İ.H. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli İ.E. otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın şüphelisi istasyon kavşağında kaçmaya çalıştığı araçta kullandığı suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin aracı çekici yardımıyla Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekilirken, ekipler olay yerinde yaptığı incelemede 4 adet boş tüfek kartuşu buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.