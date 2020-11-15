İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da eski damat kurşun yağdırdı

Malatya’da eski damat, kayınbiraderine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı.

Malatya'da eski damat, kayınbiraderine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi yaralanırken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Çevre Yolu Turgut Temelli Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşinden ayrıldığı ileri sürülen İ.E., kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi İ.H.'ye pompalı tüfekle 4 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda her iki bacağına da çok sayıda saçma isabet eden İ.H. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli İ.E. otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın şüphelisi istasyon kavşağında kaçmaya çalıştığı araçta kullandığı suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin aracı çekici yardımıyla Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekilirken, ekipler olay yerinde yaptığı incelemede 4 adet boş tüfek kartuşu buldu.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.