Malatya'da esnaf 71 milyon 652 bin TL kredi kullandı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, 2018 yılında Malatya'daki esnaflara toplam da 71 milyon 652 bin TL kredi kullandırdıklarını açıkladı. Evren ayrıca, girişimleri sonucu temerrüt faizinin de yüzde 45'ten yüzde 20'ye düşürüldüğünü söyledi.

2018 yılı çalışmaları hakkında bilgiler veren Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren, kooperatif kredilerinde temerrüt faizlerin yüzde 45‘den yüzde 20‘ye düşürülmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi. 2018 yılında yoğun bir çalışma geçirdiklerini belirten Evren, “Ancak, 26 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye ile ABD arasındaki Rahip Brunson gerilimden dolayı ülkemizde yaşanan ekonomik kriz sonrasında piyasalarda yaşanılan sıkıntılar, doların yükselişi ve bankalardaki faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle esnaflarımızın kooperatif kredilerine yoğun talepleri olmuştur. Plasman sıkıntısından dolayı da krediye müracaat eden esnaflarımızın kredi alma süreçleri biraz uzamasına yol açmıştır” şeklinde konuştu.

Faizlerin düşürülmesi için çalıştıklarını ifade eden Evren, “Kredi kullanıp da takibe düşmüş olan esnaf ve sanatkarların temerrüt faiz oranının 19 Eylül 2018 tarihinde yüzde 45'e çıkarılması, esnaf ve sanatkarlarımız için endişe oluşturmuştur. Bu kapsamda kooperatif başkanı ile temerrüt faizlerinin düşürülmesi için görüşmeler yapılmıştır. TESKOMB genel merkezi ile Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde esnaf ve sanatkarlarımız yüzde 45 olan temerrüt faizinin altından kalkamayacağı, bu oranın yüzde 5 olan kredi faizinin 3 katını geçmemesi gerektiğini ilettik. Aksi takdirde ödemelerde zorluklar yaşanacak ve hatta bu durum esnaflarımızın tefecilerin eline düşmesine yol açacaktır diyerek sorunun çözülmesini istedik” ifadelerine yer verdi.

TESKOMB Genel Başkanı Abdül Kadir Akgül ve yönetim kurulu ile birlikte Ankara'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında toplantıya katıldıklarını belirten Evren, “Toplantıda kooperatif ana sözleşmesinin 66. maddesinin değiştirildi. Böylece takibe düşen esnaflarımız için gecikme faizi oranı üst sınırının, bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilmesi kararı alınmıştır. Bu karar ile faiz yükü indirilen esnaf ve sanatkarımız rahatlamışlardır. Bundan dolayı bakanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dolardaki düşüş le birlikte esnafında rahatlayacağını ifade eden Evren, “Şuan doların düşmesi ile hükumetimiz 2019 yılı içerisinde bu ekonomik sıkıntıların üstesinden gelecektir. Yeniden esnaf ve sanatkarlarımız kredi kullanma rahatlığı yaşayacaktır” diye konuştu.

Başkan Evren, ay sonu itibariyle geride kalacak olan 2018 yılında ki kredi kullanımına ilişkin de yaptığı değerlendirmede Malatya'da esnaf ve sanatkarlara toplam 71 milyon 652 bin TL kredi kullandırıldığını söyledi.