Malatya'da ev ve araç yangınları

Malatya'da ev yangını ile araç yangınlarında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi Küme evleri mevkiinde iki katlı bir evde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İkamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında ikametteki odalardan birinde maddi hasar meydana geldi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Melakbaba Mahallesi Biruni Caddesi üzerinde meydana gelen bir başka yangın olayında ise hafif ticari bir aracın motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Her iki yangın olayı ile ilgili inceleme başlatıldı.