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Malatya'da ev ve çatı yangını korkuttu

Malatya’da meydana gelen çatı ve ev yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya'da meydana gelen çatı ve ev yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.


Gece saatlerinde Çukurdere Mahallesi Pınar Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Maddi hasarın meydana geldiği çatı yangını ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.


Bir diğer yangın ise Çilesiz Mahallesi Damla Sokak'taki bir apartmanda çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda evde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

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