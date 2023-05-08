Malatya'da ev yangını: 1 ölü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çıkan ev yangınında 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, 08.40 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Çavuş'a (80) ait iki katlı müstakil soba kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangından dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.