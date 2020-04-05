İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da ev yangını maddi hasara yol açtı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında maddi yasar meydana geldi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında maddi yasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Gedikağzı Caddesi üzerinde Mehmet Beydoğan'a ait tek katlı bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm evi sararken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında tek katlı ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.