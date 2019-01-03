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Malatya'da ev yangını

Malatya’da bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürüldü.

Malatya'da bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Feyiz Sokak'ta bulunan tek katlı bir evden duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kimsenin bulunmadığı evin kapısını kırarak mutfakta çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.


Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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